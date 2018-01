No Interior, técnico deixa campo de maca Um fato inusitado aconteceu neste final de semana pelo Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão. Durante a partida entre Velo Clube e Linense, em Rio Claro, o técnico Giba, do time local, começou a sentir fortes dores no peito, sendo retirado de maca do gramado do estádio Benito Agnelo Castellano. Às pressas, como se tivesse sofrido um princípio de infarto, ele foi levado de ambulância à Santa Casa São Lucas, da cidade. Carregado às pressas para o atendimento, ele nem viu a derrota do seu time, por 3 a 2, dando adeus às chances de conquistar o acesso à Terceira Divisão em 2004. O resultado, entretanto, não foi o mais importante. Ele sobreviveu ao susto. Tudo não passou mesmo de um alarme falso. Giba, de 39 anos e que garante não beber nem fumar, realizou uma bateria de exames e, após passar a noite em observação no hospital, foi liberado pelos médicos, devendo voltar ao batente na próxima quarta-feira. "Trabalhar no Velo Clube é um teste para cardíacos. Falo aos meus jogadores que, se fizerem tudo o que eu peço durante a semana, não vou ficar nervoso e gritando tanto à beira do gramado. Vou ficar é como o Parreira, de braços cruzados e calminho, calminho...", brincou o treinador, mais aliviado com o susto que passou. Aos 39 anos, Giba jogou por vários clubes do interior do estado de São Paulo, além de ter passado pelo Santos e atuado cinco anos no futebol japonês antes de se tornar auxiliar técnico de Vágner Benazzi, atualmente comandando o Brasiliense no Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta temporada assumiu o desafio de ser treinador, mas não sabe se seu coração vai suportar tantas emoções.