No Italiano, Lazio faz 3 x 0 no Como A Lazio, do brasileiro César, fez 3 a 0 no Como, em jogo realizado neste domingo na cidade de Roma. Outro que disparou 3 a 0 foi o Brescia sobre a Atalanta. O Chievo Verona não perdoou a Udinese e também aplicou um 3 a 0. A rodada será completada com o jogo entre Inter de Milão e Roma, marcado para as 15h30, horário de Brasília. A liderança do Campeonato Italiano está com a Juventus, com 60 pontos, seguida da Inter de Milão, com 54. Portanto, mesmo se vencer a Roma, a Inter ficará atrás na tabela. Confira aqui todos os resultados até o momento: Brescia 3 x 0 Atalanta; Chievo Verona 3 x 0 Udinese; Lazio 3 x 0 Como; Perugia 2 x 1 Bolonha; Piacenza 3 x 3 Modena; Reggina 1 x 0 Empoli; Juventus 2 x 0 Torino, Parma 1 x 0 Milan.