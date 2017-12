No Japão, empate no tempo regulamentar Terminou no Yokohama Internacional Stadium, o período regulamentar da final do Mundial Interclubes, com o placar igual: Milan 1 x 1 Boca Juniors. Haverá 30 minutos de prorrogação. Caso algum time faça gol, o tempo de 15 minutos será disputado até o final, e só aí o jogo será encerrado. Caso o empate persista até o final da prorrogação, haverá cobrança de pênaltis. Tomasson fez 1 a 0 para o Milan, aos 24 minutos de jogo. Donnet empatou aos 29, ainda no primeiro tempo.