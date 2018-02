No jogo dos Atléticos, deu o do Paraná O Atlético PR fez um jogo estratégico neste sábado, na vitória por 2 a 0 contra o Atlético-MG, na Arena da Baixada, em Curitiba. Marcou dois gols em dois minutos do primeiro tempo e depois ficou administrando o resultado, apesar da pressão do adversário e da cobrança da torcida. O time paranaense subiu para 48 pontos, enquanto o mineiro está em 21.º, com 33 pontos e um jogo a mais que o lanterna Brasiliense, que tem 32 pontos. Desde o início, o jogo foi bastante movimentado. Depois que os dois times se estudaram, o Atlético-PR levou a melhor. Faltava apenas mais jogadas pelo lado direito. Mas, quando o lateral André Rocha e o atacante Dagoberto se acertaram, o placar foi construído naturalmente. Aos 25 minutos, numa troca de passes rápidos, Dagoberto cruzou e Evandro, livre, tocou para o gol. Dois minutos depois, novamente Dagoberto cruzou e Alan Bahia, também livre, só desviou do goleiro. O Atlético-MG respondeu somente aos 37 minutos, quando Uéslei chegou tarde na bola. No segundo tempo, o time mineiro voltou com mais poder ofensivo. Apesar de ter o jogador Leandro Castan expulso aos 12 minutos, teve mais posse de bola e levou mais perigo. ?A gente bobeou e, se o Atlético-MG não tivesse um jogador expulso, poderia complicar para a gente?, disse o zagueiro Paulo André.