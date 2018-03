No lançamento do Brasileirão, CBF enaltece pontos corridos

A fórmula dos pontos corridos está cada vez mais consolidada entre os torcedores. Este é o pensamento do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, que lançou oficialmente nesta terça-feira o Campeonato Brasileiro 2008, em evento no Hotel Transamérica, em São Paulo. Veja também: Tabela da Série A Tabela da Série B "O campeonato está chegando a um ponto marcante, de seriedade e transparência", diz Teixeira. "Os pontos corridos consolidaram a competição, que hoje tem um calendário divulgado com seis meses de antecedência. Isso você não encontra em alguns dos campeonatos europeus, considerados os melhores." Teixeira elogiou a criação da loteria Timemania, que tem como meta ajudar financeiramente os clubes. O presidente também falou sobre a Copa do Mundo de 2014 e disse que a competição ajudará na "construção da cultura do futebol". Quem esteve presente no lançamento foi o ministro do Esporte, Orlando Silva Júnior. Ele destacou a importância de um Campeonato Brasileiro bem organizado; "Tenho certeza de que a competição será um grande evento e que ajudará na consolidação da imagem do País para a Copa 2014." O Campeonato Brasileiro começa neste sábado, com três jogos: São Paulo x Grêmio; Vitória x Cruzeiro e Náutico x Goiás.