No Liverpool, Klopp evita projeções para ultrapassar o Chelsea

O Liverpool fez o seu papel na 19ª rodada do Campeonato Inglês ao superar o Manchester City por 1 a 0 no último sábado, mas a desvantagem para o líder Chelsea se manteve em seis pontos, pois o time londrino superou o Stoke City, em um indicativo que não será fácil tirar o título nacional do oponente. Questionado sobre o desafio que terá para ser campeão, o técnico Jürgen Klopp reconheceu a árdua tarefa do Liverpool.

"Temos que obter um novo recorde, precisamos ganhar 14! Olha, você ri, então ninguém realmente acha que podemos fazer isso! Será difícil o suficiente vencer o Sunderland. Não faz muito tempo que jogamos Sunderland aqui, foi muito difícil, então será novamente, tenho certeza", disse Klopp, destacando a impressionante sequência de 13 vitórias do Chelsea no Inglês.

Assim, o treinador garante que o seu foco está em pensar em um jogo por vez, começando pelo confronto desta segunda-feira com o Sunderland, fora de casa. Como mandante, o Liverpool até venceu o adversário no primeiro turno, por 2 a 0, mas com os gols saindo no final do segundo tempo.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Eu não sei o que temos que fazer, eu sei o que temos que fazer para ganhar o próximo jogo, mas eu não sei o que temos que fazer para pegar o Chelsea. Estamos na região onde queremos estar. Como eu disse antes, se você está lá nos últimos jogos, então provavelmente você pode pensar de forma diferente, mas no momento você só tem que conquistar pontos", concluiu Klopp.