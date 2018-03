No Mangueirão, Paysandu pega Fluminense Com o mesmo time que disputou e perdeu o campeonato paraense, o Paysandu pega o Fluminense nesta quinta-feira à noite, no Mangueirão, apoiado por sua fanática torcida. Ela exige a vitória como forma de reconciliação com a diretoria do clube, acusada de não contratar reforços de peso e colocar em risco a permanência do clube na elite do futebol nacional. O treinador Artur Neto promete muita luta e acredita num bom resultado. Ele pede que os torcedores incentivem o time do começo ao fim. "Vou dar tudo de mim por essa vitória", promete o atacante Zé Augusto. Ele ganhou a posição de Maurílio durante os últimos treinamentos. O meia Jobson também espera fazer um bom campeonato e se diz otimista nos jogos do time dentro de casa. "Temos de ir para cima do adversário e aproveitar o calor da torcida".