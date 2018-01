No Mangueirão, paz entre as torcidas Muita paz, com direito a troca de amabilidades nos vestiários, antes e depois da partida. Quem esperava uma guerra entre a torcida do Paysandu e os quase inexistentes torcedores do Fortaleza que foram ao Mangueirão, acabou por constatar que os mais de 500 homens que a Polícia Militar mandou para o estádio não tiveram qualquer trabalho. "Eu vim torcer, mas não trouxe a camisa do Fortaleza para evitar problemas", confessou nas cadeiras do estádio o balconista Eduardo Meireles. Ele disse que alguns amigos cearenses preferiram ficar em casa a correr risco em Belém. "Os paraenses são educados e gentis." Os chefes de torcidas organizadas do Paysandu fizeram um minuto de silêncio e gritaram o nome de Rosivaldo Ferreira, presidente da Terror Bicolor, baleado quatro dias antes na capital cearense. Um casal de pombos foi solto no Mangueirão antes da partida. A galera aplaudiu. Os jogadores do Fortaleza, após o jogo, foram escoltados por seis viaturas da PM até o hotel. A rua em frente foi fechada ao tráfego de veículos.