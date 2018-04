Flamengo e Fluminense fazem clássico carioca pelo Brasileirão

Com técnico novo, o Flamengo vai tentar se recuperar no Campeonato Brasileiro contra um de seus principais rivais, o Fluminense, neste domingo, às 18h30, no estádio do Maracanã, no Rio, pela quarta rodada. Em sua estreia, o agora técnico rubro-negro Cristóvão Borges terá a missão de conduzir o time à primeira vitória na competição, justamente contra seu ex-clube.

No pouco tempo que teve para conhecer e treinar os novos jogadores, Cristóvão Borges adotou sigilo sobre a formação que deve mandar a campo. É provável que ele receba "reforços" importantes para o jogo. O meia Everton e o atacante Marcelo Cirino se recuperaram de contusões, estão treinando e são esperados no jogo.

Cristóvão Borges é conhecido por preferir esquemas mais ofensivos. Com isso, a equipe deve ter mudanças em relação ao período em que foi comanda por Vanderlei Luxemburgo. Por vezes o antigo técnico foi criticado por usar esquemas defensivos, como na última rodada quando escalou três volantes diante do Avaí.

Do outro lado, o técnico Enderson Moreira também encara o clássico como um desafio de início no comando do Fluminense. "Clássico é sempre um jogo especial, é diferente, de grandes proporções em todos os aspectos", disse.

Esta será a segunda partida de treinador, que preferiu apostar na manutenção do time que empatou com o Corinthians na última rodada, dia de sua estreia. "Temos algumas opções, mas, a princípio, devemos manter a mesma equipe. No início de trabalho é sempre importante manter o time", avaliou Enderson Moreira.

"Com o tempo, começamos a ter boas opções e analisar bem onde e se temos que mexer. A intenção nesse início é manter e, diante das possibilidades, fazer uma ou outra modificação. Mas procuramos manter pelo menos sempre uma base na equipe", concluiu.