No Maracanã, clássico para o Fome Zero Nos áureos tempos, o clássico entre Flamengo e Vasco lotaria o Maracanã. Neste domingo, porém, a história é bem diferente. Ambas as equipes se enfrentam às 18 horas, pelo Campeonato Brasileiro, sem possibilidade de serem campeãs ou mesmo de conquistar uma vaga na Taça Libertadores da América em 2004. O alento pode ser uma boa arrecadação de alimentos para a campanha Fome Zero do governo Luiz Inácio Lula da Silva ? haverá postos para receber doações no estádio. O que não garantirá o acesso do torcedor ao Maracanã ? quem quiser assistir ao jogo vai ter de pagar ingresso. Apesar de não valer classificação ou a disputa de um título, o técnico do Flamengo, Oswaldo de Oliveira, acredita que o clássico não precisa destes atrativos. "O jogo, por si só, já é uma tremenda motivação para os jogadores envolvidos", disse. "A rivalidade torna o jogo emocionante. Um time quer ficar na frente do outro na tabela." Oswaldo citou o fato de o atacante Edmundo ter forçado o terceiro cartão amarelo duas semanas atrás para não ficar fora da partida. "Se ele fez isso, é porque está motivado. Tenho certeza que um dos nossos principais jogadores também está", afirmou, referindo-se a Edílson. O jogador rubro-negro, por sua vez, revelou uma briga que teve com Edmundo, quando eram companheiros no Palmeiras. "Era intervalo de um jogo com o Bragantino. Saímos no tapa no vestiário. Fiquei quatro meses sem falar com ele. Mas hoje somos amigos", disse. Para vencer o rival, Oswaldo conta com o retorno do zagueiro Fernando e do meia Fábio Baiano, que cumpriram suspensão contra o Cruzeiro. No Vasco, o meia Beto também está motivado para enfrentar o Flamengo. Afinal, esta será a primeira vez que o jogador atuará contra o ex-clube com a camisa vascaína. "Estou feliz aqui e vou procurar fazer o máximo para conquistarmos mais uma vitória", afirmou. O técnico Mauro Galvão promove o retorno do volante Da Silva e do lateral-esquerdo Ozéia. Este último porque Edinho ofendeu o treinador quando foi substituído no empate com o Juventude, na última rodada do Brasileiro, e acabou afastado. Já o companheiro de Beto só será definido minutos antes do clássico. O treinador está em dúvida entre Danilo e Morais. O Flamengo tem larga vantagem sobre o Vasco no clássico. Dos 319 jogos disputados, são 121 vitórias a seu favor, 112 derrotas e 86 empates. O último confronto terminou com vitória para os rubro-negros: 2 a 1, de virada.