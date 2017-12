No Maracanã, Ponte tenta evitar rebaixamento Abatida após assumir a lanterna do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta enfrenta o Flamengo, domingo às 16 horas, no Rio de Janeiro, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Com 46 pontos, o time campineiro pode amargar o rebaixamento a ntes mesmo da competição terminar. A missão do time paulista no Maracanã é, justamente, evitar o pior já, na penúltima rodada: o rebaixamento para a Série B em 2004. A Ponte pode até cair neste domingo. Basta que a equipe perca para o clube carioca e que Grêmio (ou Bahia) vença, enquanto Fortaleza e Paysandu empatem seus jogos. Na última rodada, a POnte recebe o Fortaleza, no Majestoso, onde não vence há mais de quat ro meses. Curiosamente, caso essa combinação aconteça, a Ponte cairia justamente no mesmo dia em que subiu para a elite do futebol brasileiro há seis anos. Exatamente no dia 7 de dezembro de 1997, a equipe alvinegra empatou com o Náutico por 1 a 1, em Campinas, ga rantindo o segundo lugar da Série B e o acesso. Na ocasião, o América-MG ficou com o título. Coincidências à parte, os pontepretanos esperam superar todos os problemas enfrentados pelo clube - salários atrasados, êxodo de jogadores e inexperiência do elenco -,para quebrar o tabu de nunca ter vencido no Maracanã, palco da partida com o Flamengo. Até hoje, o clube disputou 13 partidas no estádio, sendo que empatou quatro e perdeu nove. Mas tabu parece não ser a maior preocupação dos jogadores da Ponte. "Isso foi feito para ser quebrado. Temos que nos preocupar com o time do Flamengo", responde o atacante Jean. Para a partida, o técnico Abel Braga poderá ter até três baixas. O zagueiro Gerson, suspenso pelo terceiro amarelo, será substituído por Rafael Santos. O ala-esquerdo Ronildo foi vetado pelo departamento médico devido a uma lesão na coxa direita. Em seu lugar entra Rafael Ueta. Outro que também pode ficar fora por motivos de contusão é o meia Piá, que apresenta um inchaço no joelho. Caso, ele não tenha condições de jogo, Adrianinho será o titular. Mas nem só de problemas vive a Ponte Preta. O ala-direit o Marquinhos retorna de suspensão no lugar de Carlos Alexandre, enquanto o volante Romeu, que estava com uma entorse no joelho, já está recuperado e confirmado.