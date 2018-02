No Maracanã, um Vasco x Flamengo para consagrar Romário Para um artilheiro que já fez 998 gols na carreira, marcar mais dois no clássico contra o Flamengo parece ser uma tarefa fácil. Por isso, Romário - além de toda a torcida do Vasco - acredita que possa atingir a marca histórica do milésimo gol neste domingo, a partir das 18h10, no Maracanã. O clássico deste domingo vale pela terceira rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. E, além da rivalidade com o Flamengo, o Vasco precisa da vitória para ficar perto da vaga nas semifinais. Mas todas as atenções estarão voltadas para Romário e a sua luta para marcar o milésimo gol. O coadjuvante na festa de Romário pode ser o Flamengo. Mas os jogadores do time evitam comentar o assunto, incluindo Bruno, que pode entrar para a história como o goleiro que levou o gol mil. Romário teve a chance de diminuir a diferença que o separa do milésimo gol, mas passou em branco no jogo de quarta-feira, contra o Gama, em Brasília, pela Copa do Brasil. Chegou a mandar uma bola no travessão. Mas, como a bola não entrou, aumentou a expectativa para o clássico deste domingo. Apesar da ansiedade, Romário não treinou em São Januário nem na quinta e nem na sexta-feira. Mesmo assim, está confirmado como titular do Vasco neste domingo. Mesmo porque, é o personagem principal do clássico. Durante a semana, o árbitro do clássico, Gutemberg de Paula Fonseca, chegou a dizer que iria permitir festa durante o jogo, caso Romário fizesse o milésimo gol. Mas o presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), Jorge Rabello, mandou o árbitro ter ?equilíbrio? e deu o recado: se houver invasão de campo, é necessário entender o ?momento especial?. Enquanto isso, a diretoria do Vasco vai preparar uma festa para o feito de Romário, mas ela irá acontecer somente 30 dias após sair o milésimo gol. Na ocasião, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também deverá aproveitar para homenagear o atacante de 41 anos. Apesar de Vasco e Flamengo serem rivais, o Maracanã terá festa das duas torcidas se Romário marcar o gol mil. Mesmo porque, ele já defendeu a camisa flamenguista durante um bom período de sua carreira e virou ídolo na Gávea. Mas, dentro do elenco flamenguista, existe um certo desconforto de alguns jogadores com toda essa história envolvendo Romário. O goleiro Bruno chegou a declarar no início da semana que não gostaria de ficar marcado por ter levado o gol mil. ?Não temos que nos preocupar. Para nós não quer dizer nada. Sou fã do Romário e do Edmundo. Mas vou procurar fazer o melhor para o Flamengo vencer?, avisou o meia Renato. ?Não podemos cair na armadilha de pensar só no Romário.? VASCO x FLAMENGO Vasco - Cássio; Wagner Diniz, Fábio Braz, Dudar e Sandro; Amaral, Roberto Lopes, Morais e Conca (Abedi); Romário e Leandro Amaral. Técnico: Renato Gaúcho. Flamengo - Bruno; Leonardo Moura, Irineu, Ronaldo Angelim e Juan; Paulinho, Renato, Renato Augusto e Juninho Paulista; Souza e Roni. Técnico: Ney Franco. Árbitro - Gutemberg de Paula Fonseca. Horário - 18h10. Local - Maracanã, no Rio.