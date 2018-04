No Maracanã, Vasco e Guarani se encaram pela ponta

Veja também

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

No grande estádio, a presença da torcida é fundamental para exercer a mesma pressão sobre os adversários que se consegue em São Januário com menos torcedores. Na última vez que atuou no Maracanã, com apenas 25 mil torcedores, o Vasco foi surpreendido pelo Ceará - derrota por 2 a 0.

Desta vez, porém, o técnico Dorival Júnior prevê uma partida diferente. Em sua visão, o time cearense jogou retrancado e ganhou nos contra-ataques. O Guarani não atua da mesma forma. "O Guarani joga diferente do Ceará. Se expõe mais pelas características ofensivas do time. O Maranhão, ala direito, sai muito. Eles têm um meio de campo criativo. Será um jogo aberto", analisou.

Com relação à equipe que derrotou o São Caetano na última rodada, serão duas as mudanças. O zagueiro Gian e o volante Nilton estão suspensos. Titi e Mateus entram no time.

No treinamento desta sexta-feira, Dorival dirimiu a última dúvida que tinha: Robinho manteve a posição de titular no ataque ao lado de Elton.

Adriano permanece no banco. "O Adriano ainda busca o melhor condicionamento físico. Mesmo assim tem sido importante, mudando o panorama dos jogos quando entra. É um cartucho que temos guardado", justificou o técnico vascaíno.

GUARANI

Para manter a boa fase e aumentar a sequência de vitórias, o time de Campinas conta com o retrospecto positivo. Os paulistas venceram os dois únicos duelos contra o Vasco jogados no Maracanã - pelos Brasileiros de 1978 e 1986. Além disso, a última derrota paulista aconteceu em 2002.

Em relação ao time, o técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, confirmou que não fará mudanças. "Não temos nenhum desfalque. Portanto, o time será o mesmo. Os jogadores têm se comportado bem e essa é uma boa oportunidade para aumentar ainda mais o entrosamento", justificou o técnico.

As preocupações do Guarani giram em torno dos sete jogadores pendurados, que podem ficar fora do dérbi contra a Ponte Preta, no próximo dia 26. Estão na lista o goleiro Douglas, o zagueiro Dão, o lateral-esquerdo Andrezinho, o volante Nunes, o meia Walter Minhoca e os atacantes Fabinho e Nei Paraíba.