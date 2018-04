No meio do caminho tinha o Corinthians

SANTOS - Era para ser o fechamento inesquecível de uma trajetória com seis títulos importantes e várias jogadas inesquecíveis, inclusive o gol mais bonito do ano de 2011. Mas entre Neymar e a glória de fazer do Santos o primeiro tetracampeão paulista na tarde de domingo na Vila, havia o Corinthians. Antes do início da partida em Santos, Neymar repetiu o gesto de Pelé em 1974, quando se despediu ajoelhando no centro do campo com a bola entre as pernas, sinalizando que a transferência para o Barcelona está bem próxima. Sua vida, no entanto, não foi fácil a partir do apito inicial.

Neymar passou a maior parte do tempo na ponta esquerda. Ele sofreu com a marcação de Alessandro, Ralf e Gil. E também com as caneladas dos adversários, algumas desleais. Ainda assim, quando teve um pouco de espaço, colocou Felipe Anderson na cara do gol. Pena para ele que o meia perdeu a oportunidade. Com dificuldade na ponta, Neymar tentava variar o posicionamento, em geral colocando-se centralizado, ao lado de André, e deixando o lado esquerdo para Cícero. Quando se deslocou para a direita, fez a diferença.

Dentro da filosofia de Tite, Emerson Sheik voltou para ajudar na marcação e acabou fazendo falta no atacante santista na ponta direita. Isso foi aos 25 minutos do primeiro tempo. Felipe Anderson cobrou, Durval ajeitou de cabeça para o meio da área e Cícero, em um lindo voleio, marcou o gol que levaria a decisão para os pênaltis. Levaria, não fosse a reação imediata do Corinthians. Aos 27 minutos, depois de boa jogada de Romarinho, a bola sobrou para Danilo estufar as redes. O gol devolveu a vantagem ao Corinthians, que soube aproveitar a situação, explorando os contra-ataques e reforçando a defesa contra o ataque santista.

O Santos precisava de pelo menos mais um gol, de modo que partiu para o ataque. Ocorre que Alessandro era implacável na marcação a Neymar, que, mesmo quando tinha vantagem nos lances, era parado com falta. Tite ainda reforçou a marcação em cima do garoto, trocando Emerson por Edenílson no início do segundo tempo. Como não conseguia dar sequência às jogadas, Neymar ficou cada vez mais nervoso, reclamando tanto com o zagueiro Paulo André quanto com seus próprios companheiros. Cobrava atenção e posicionamento. Ele chegou a colocar o dedo na cara do zagueiro, que devolveu a encarada no mesmo tom. Na única chance que teve dentro da área, perdeu a bola para Gil.

Neymar também se irritou com tantas botinadas. Após uma dessas faltas, mostrou a canela fina para o árbitro Guilherme Ceretta. O jogo se aproximava do fim, e quem tinha as chances reais era a equipe visitante, que perdeu oportunidades incríveis com Romarinho e Pato. Aos 50 minutos, depois de errar um passe, Neymar curvou o corpo e colocou as mão nos joelhos, como que admitindo a derrota e o iminente adeus.