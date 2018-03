No meio do campeonato, eles dão adeus O melhor zagueiro do Corinthians no Campeonato Brasileiro é Fábio Luciano, o principal atacante do Santos, Ricardo Oliveira. O artilheiro do Cruzeiro é Deivid e o do Paysandu, Robson. Era de se esperar que todos participassem da rodada do fim de semana, mas nenhum deles vai estar em campo, por causa de um fenômeno que ocorre pela primeira vez no País. Os atletas estão partindo em meio à competição e deixando seus clubes órfãos. Leia mais no Estadão