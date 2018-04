No mesmo dia, Barcelona e Real lançam camisas roxas para próxima temporada

O Barcelona e o Real Madrid lançaram nesta quinta-feira os seus novos uniformes para a próxima temporada do futebol europeu. Curiosamente, os dois clubes revelaram que adotaram a cor roxa como segunda opção de camisa para os seus times.

O Barça já havia lançado anteriormente o seu uniforme principal, com as tradicionais cores azul e grená predominantes, mas agora trouxe como novidade o roxo escuro para a sua camisa número 2, que é acompanhada por calções da mesma tonalidade e meiões rosa. Essa última cor também está presente de forma discreta em filetes nos shorts e nas laterais e gola da própria camisa, que é produzida pela Nike.

Já o novo uniforme 2 do Real é quase todo roxa, mas em um tom mais claro do que o adotado pelo Barça, assim como conta com detalhes discretos na cor branca na camisa e nos meiões. Produzido pela Adidas, este uniforme não representa uma grande novidade para os torcedores merengues, pois essa cor já foi utilizada pelo clube em sua vestimenta alternativa de jogo em outras temporadas do futebol europeu.

Os atuais campeões europeus, por sua vez, também lançaram nesta quinta-feira o seu uniforme número 1, este tradicionalmente branco, como não poderia deixar de ser, sendo que o mesmo trouxe como principal novidade uma gola polo e botões nesta parte superior, assim como detalhes em azul nas mangas e nos meiões. Já as três listras que são a marca registrada da Adidas desta vez ficaram posicionadas nas laterais da camisa, do calção e de forma bastante discreta nas meias.