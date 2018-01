No México, Chivas vence o Independiente Santa Fé por 3 a 0 O Chivas Guadalajara, do México, derrotou na noite desta quarta-feira o Independiente Santa Fé, da Colômbia, por 3 a 0, na partida de ida das oitavas-de-final da Copa Libertadores, disputada no estádio Jalisco, em Guadalajara. No jogo de volta, em Bogotá, na próxima terça-feira, o time mexicano pode perder por até dois gols de diferença para se classificar. Os gols da equipe mexicana foram assinalados por Omar Esparza, Edwin Borboa e Alberto Medina, aos 44 minutos do primeiro tempo e aos 5 e 34 minutos da etapa final, respectivamente. Quem passar deste confronto, enfrentará o vencedor do clássico argentino entre Newell´s Old Boys e Vélez Sarsfield.