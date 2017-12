No México, Pelé luta por direitos humanos O Rei Pelé vai promover uma campanha a favor dos direitos humanos e das crianças no México. Ele falou de seus planos ao jornal Reforma. "Quero que as autoridades e a sociedade se preocupem com as crianças e com os direitos humanos.? Pelé pretende aproveitar a sua "fama? para dar credibilidade à campanha e fazer com que se obtenham resultados positivos. "Sei dos problemas, da crise que existe no México e quero motivar as pessoas para que pressionemos o governo a responder às necessidades e exigências de seu povo.? Pelé, que ainda não falou com o presidente mexicano, Vicente Fox, sobre suas intenções, voltou a defender o esporte como meio de melhorar e tornar mais justa a vida das pessoas. "Eu creio que o esporte pode ser usado para promover melhoras, como estratégia para combater as drogas e como meio para que se façam notar os erros dos povos e de seus governos.?