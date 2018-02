No México, São Paulo ignora cansaço para pegar o Necaxa O técnico Muricy Ramalho não quer ouvir desculpas de "cansaço" dos jogadores pela longa viagem ao México, onde o time enfrentará o Necaxa, pelo Grupo 2 da Libertadores, e programou para a tarde desta segunda-feira (noite no Brasil) o primeiro treino em território mexicano. A delegação, que deixou São Paulo na noite do último domingo, chegou à Cidade do México por volta das 9 horas (de Brasília) desta segunda. Em seguida, embarcou em vôo fretado até Águascalientes, num vôo de aproximadamente 45 minutos. Na cidade, local da partida contra o time mexicano, os jogadores da equipe paulista farão o primeiro treino em território asteca. "Não é fácil, mas a viagem faz parte", contou o volante Josué, que não participou do último jogo do clube pelo Paulistão, contra a Ponte Preta. "Mas não podemos ficar nos lamentando. Temos de jogar como se estivéssemos no Morumbi." Além de Josué, que depois do duelo se juntará a Ilsinho para defender a seleção brasileira nos amistosos contra Chile e Gana, na Europa, o São Paulo terá para o jogo o zagueiro André Dias, que está praticamente recuperado de uma lesão muscular. Atualizada às 17h25