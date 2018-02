No México, Tigres derrota o Deportivo Cali por 5 a 4 A equipe do Tigres, do México, venceu na noite de terça-feira o Deportivo Cali, da Colômbia, por 5 a 4, em Monterrey, e somou seus primeiros três pontos no Grupo 4 da Copa Libertadores da América, já que no jogo de estréia perdeu para a Universidad Católica, por 3 a 2. O Deportivo Cali segue sem pontuar no Grupo 4, pois perdeu o jogo anterior, em casa, para o Corinthians por 1 a 0.