No Mineirão, Atlético-PR se deu melhor Depois de sofrer duas derrotas consecutivas, o Atlético-PR se recuperou e conseguiu vencer o Atlético-MG por 1 a 0, neste domingo, no Mineirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Washington, ainda na primeira etapa. Com a derrota, o Galo manteve seus 12 pontos, caindo para a 20ª posição, no limite da zona do rebaixamento. O xará paranaense, mantendo a boa fase fora de casa, somou 17 pontos, subindo para a oitava colocação. Na próxima rodada, o time mineiro pega o Guarani, em Campinas. Já o rubro-negro recebe o Juventude, na Arena da Baixada. Os mineiros começaram a partida no ataque, buscando a sua segunda vitória em casa na competição, depois de ter desencantado contra o Fluminense, na última rodada, quando superaram o Tricolor carioca por 2 a 1. E logo aos 7 minutos, o Galo teve grande oportunidade para abrir o placar. Raulen derrubou o rápido atacante Wagner na área. O árbitro Edílson Soares da Silva marcou pênalti. Alex Mineiro foi para a cobrança, mas chutou longe do gol de Diego que assistiu a bola passar sobre o travessão. Depois do susto, o time paranaense adiantou sua marcação e passou a equilibrar as ações em campo, buscando os contra-ataques com o habilidoso Dagoberto. Porém, mesmo depois de perder o pênalti, o time mineiro não se abateu, manteve a tranqüilidade e continuou criando as melhores oportunidades para abrir o placar. Aos 21 minutos, o meio-campo Renato fez boa jogada e chutou cruzado. O atacante Wagner se esticou todo para completar o arremate do companheiro, mas a bola cruzou toda a extensão da área e saiu pela linha de fundo. Melhor em campo, o Atlético utilizava bastante às descidas pela esquerda do lateral Rubens Cardoso e do atacante Wagner que aparecia sempre pelo setor. E aos 36 minutos, o time mineiro conseguiu chegar ao primeiro gol. Dejair lançou Rubens Cardoso que deixou Wagner na frente de Diego. O atacante penetrou na área e chutou para o gol. Porém, desta vez, e sob protestos dos jogadores do Galo, o árbitro carioca marcou impedimento do atacante, invalidando o gol alvinegro. Após criar diversas oportunidades para abrir o placar e pecar nas finalizações, o Galo sofreu o castigo. Na primeira descida com perigo, o Furacão conseguiu fazer seu primeiro gol. No final do primeiro tempo, aos 39 minutos, Washington arrancou pela direita, deixou Renato para trás e chutou forte para fazer 1 a 0 para o time paranaense. A bola passou entre a trave e o goleiro Eduardo, que reclamou da falha de marcação dos companheiros. No segundo tempo, o Atlético tentou pressionar o adversário, desde o início, assim como fez no primeiro tempo. Porém, em desvantagem no placar, sofria com os contra-ataques do time paranaense que quase ampliou a vantagem com o Washington. Aos 7 minutos, numa falha do goleiro Eduardo, que saiu errado do gol, a bola sobrou para o atacante cabecear para o gol vazio. Porém, a bola saiu para a linha de fundo com muito perigo. O jogo ficou indefinido. O time mineiro, que buscava o empate, partia para o ataque, expondo-se na defesa. Aproveitando o desespero e os espaços deixados pelo adversário, o Furacão criava boas oportunidades para ampliar o placar. E, aos 21 minutos, o time mineiro quase chegou ao empate numa cobrança de falta. Gaúcho cobrou forte e Diego não segurou. No rebote, Alex Mineiro teve outra chance, mas chutou em cima do goleiro. Apesar do ritmo forte, mantido durante todo o segundo tempo, as duas equipes não conseguiam finalizar. O Atlético Paranaense, com a vantagem no placar, saia para o ataque apenas nos erros do adversário. Pior para o Galo que, apesar das alterações do técnico Bonamigo, não conseguiu chegar ao empate. O time mineiro sofreu a sua terceira derrota na competição, a segunda em casa.