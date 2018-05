No Mineirão, Cruzeiro enfrenta o Sport para embalar no Campeonato Brasileiro

Descansado e provavelmente com força máxima, o Cruzeiro mira a segunda vitória seguida para embalar no Campeonato Brasileiro. O adversário deste domingo, às 11 horas, é o Sport e a partida, válida pela quinta rodada do torneio nacional, será no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

O Cruzeiro leva vantagem no retrospecto contra o Sport jogando no estádio do Mineirão. As equipes se enfrentaram 15 vezes, com 12 triunfos dos mineiros, um empate e apenas duas vitórias dos pernambucanos.

Após três partidas com uma formação alternativa que não conseguiu vencer, o time mineiro derrotou o Botafogo na última rodada, soma quatro pontos e agora busca embalar na competição até a paralisação para a Copa do Mundo da Rússia.

O técnico Mano Menezes vinha mesclando titulares e reservas em razão dos confrontos da Copa Libertadores, no meio das semanas. Nestes últimos dias, a equipe mineira, contudo, não teve jogo e usou o período para descansar na segunda e terça e treinar nos dias seguintes. Assim, é provável que escale em campo o que tem de melhor pela terceira vez seguida na temporada.

"Poder repetir a base é algo positivo, vai melhorando o entrosamento natural, jogadores vão levando de jogo para jogo, o acumulado de entendimento, de conversas, de situações que geram evolução. Repetir é algo positivo, vamos tentar tirar algo de positivo disso", disse Mano Menezes.

Há a possibilidade de o treinador cruzeirense não conseguir repetir a escalação pelas possíveis ausências de Lucas Romero e Thiago Neves. Os dois ficaram de fora de algumas atividades na semana mas o clube indicou que os dois não preocupam para o duelo.

Romero tem atuado improvisado na lateral direita. Edilson, o dono da posição, segue machucado. Thiago Neves foi preservado de alguns trabalhos pelo desgaste físico apresentado. Se realmente não puder jogar, Robinho deve ser escalado no meio.