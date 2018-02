No Morumbi, a velha rivalidade Nunca o clássico entre Palmeiras e Corinthians será considerado um jogo normal. Mas é em momentos como o atual que se percebe a dimensão desse encontro. O jogo desta quarta à noite - o primeiro do encontro que vai apontar um dos finalistas do Campeonato Paulista -, às 21 horas, no Morumbi, não só animou os torcedores, como deu à competição dimensão, importância e repercussão que, até então, não tinha. A partida de volta está marcada para sábado. A agitação é tanta que a Polícia Militar (PM) reforçou o esquema de segurança. Além de um efetivo de 400 homens (200 dentro e 200 fora do estádio), haverá ação ostensiva em corredores de acesso, estações de metrô e terminais de ônibus. Já as torcidas organizadas procuram minimizar o risco de conflito. Gaviões da Fiel e da Mancha Alviverde programaram uma festa em conjunto, na entrada do Morumbi, que reunirá a bateria das duas escolas de samba. No campo, a equipe do técnico Geninho entra com a vantagem de jogar por dois resultados iguais. Em compensação, Jair Picerni não cansa de explorar a motivação que os jogadores palmeirenses conquistaram após a vitória sobre o São Caetano nas quartas-de-final. Para completar, o famoso ?Derby? é temperado com uma dose de mistério. Do lado corintiano, o atacante Gil, que não joga há 13 dias, é a surpresa. No Parque Antártica, o volante Magrão, mesmo com a mão esquerda operada, não descartou a possibilidade de atuar. Afinal, após o rebaixamento do Palmeiras para a 2.ª Divisão do Brasileiro, o encontro entre os arqui-rivais ficará mais esporádico.