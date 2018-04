No Morumbi, Avaí tenta quebrar tabu contra o São Paulo O Avaí tenta neste sábado quebrar um tabu diante do São Paulo, em jogo que acontece a partir das 18h30 (com estadao.com.br e ao vivo na rádio Eldorado/ESPN), no Morumbi, pela 24.ª rodada do Brasileirão. O time catarinense busca a sua primeira vitória na história sobre o rival: no retrospecto iniciado em fevereiro de 1977, são quatro vitórias são-paulinas e um empate.