No Morumbi, Bianchi quer um contra-ataque O otimismo que tomou conta do Boca Juniors após o jogo era muito grande. Os argentinos sabem que a vantagem conquistada nesta quarta-feira, com a vitória por 2 a 0, dá muita tranqüilidade para a partida de volta, quarta-feira, no Morumbi. ?Vamos para o Brasil muito concentrados e bem postados atrás, esperando que eles nos ataquem, porque sabem atacar muito bem. Se conseguirmos um contra-ataque...?, analisou o técnico Carlos Bianchi, que está em busca da quarta conquista da Copa Libertadores. Segundo o treinador, a vantagem conquistada obrigará o time brasileiro a buscar o ataque, o que pode beneficiar o Boca. ?Estou muito feliz porque agora conseguimos obrigar o Santos a ganhar da gente por três gols de diferença. Não é fácil fazer três gols no Boca.? Carlos Bianchi já adiantou que pouco se importa, se for o caso de conquistar a competição sul-americana nos pênaltis. Nas outras três ocasiões ? 1994, pelo Vélez Sarsfield, contra o São Paulo; em 2000, contra o Palmeiras, e 2001, contra o Cruz Azul, as últimas duas pelo próprio Boca Juniors ?, Bianchi venceu o torneio na cobrança de pênaltis. ?Não ficarei nem um pouco chateado de ganhar novamente nos pênaltis. Seria um prazer?, avisa o técnico argentino. Enquanto Bianchi comemorava o bom resultado, o técnico Emerson Leão tentava esfriar a cabeça e animar os jogadores para a partida de volta. Durante o jogo, temendo o pior ? que era ficar com um jogador a menos logo no início do segundo tempo ? o técnico brasileiro sacou, no intervalo, o zagueiro Pereira, que já havia sido punido com um cartão amarelo na primeira etapa mas mesmo assim continuava cometendo faltas que poderiam provocar o cartão vermelho e comprometer o sistema defensivo armado por Leão. ?Ele (Leão) tirou o Pereira para não tomar outro cartão e ser expulso?, confirmou André Luiz, pouco antes do segundo tempo. A fisionomia do treinador santista revelava a insatisfação com o desempenho da equipe.