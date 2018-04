No Morumbi, São Paulo faz um jogo 'amistoso' com XV de Piracicaba

SÃO PAULO - Negar que o São Paulo pensa apenas na partida contra o Atlético-MG, pela Libertadores, seria ir contra o óbvio. Antes de decidir seu futuro na competição continental, no entanto, o time enfrentará o XV de Piracicaba, às 18h30, no Morumbi, apenas para cumprir tabela no Campeonato Paulista. Já garantido como dono da melhor campanha da primeira fase, o Tricolor tenta encontrar motivação para uma partida que não mudará em nada os rumos da temporada.

Até por isso, a equipe que estará em campo será formada basicamente por reservas - a exceção será Jadson, que está suspenso na Libertadores e voltará após ser poupado na última rodada. Outro que estará de volta é Denilson, liberado do último compromisso para resolver problemas particulares na Inglaterra. A prioridade é descansar os titulares e evitar lesões desnecessárias para aquela que é a competição prioritária do ano.

A falta de motivação dos jogadores para a partida deste sábado é compensada pela esperança deles de conquistar um lugar no time que enfrentará o Atlético. Como Ney Franco mais uma vez deixou aberta a possibilidade de fazer alterações na quarta, quem estiver em campo hoje tentará ganhar pontos com o chefe. "Todo mundo está querendo jogar e a motivação é buscar espaço. Acho que um jogo como esse vale para cavarmos nossas chances e ganharmos oportunidades durante os jogos da temporada", disse Denis, que substituirá Rogério Ceni mais uma vez.

Ao menos para dois atletas, o jogo contra o XV terá valor especial. Rodrigo Caio, cotado para jogar na quarta, terá mais uma chance na briga com Paulo Miranda pela vaga na lateral direita. "O Paulo é um grande amigo e sempre me ajudou muito, a concorrência é sadia." Já Denilson precisa apagar a má impressão deixada na derrota para o The Strongest, em que perdeu a bola que originou o primeiro gol e não deu combate no segundo. Ele é favorito na briga com Fabrício, que estará a seu lado neste sábado.

SÃO PAULO x XV DE PIRACICABA

SÃO PAULO - Denis; Rodrigo Caio, Rhodolfo, Edson Silva e Cortez; Fabrício, Denilson, Jadson e Cañete; Wallyson e Ademilson. Técnico: Ney Franco.

XV DE PIRACICABA - Bruno Fuso; Vinicius Bovi, Pedro Paulo, Luiz Eduardo e Janilson; Glauber, Diego Silva, D. Sacramento e Diguinho; Márcio Diogo e Marcelo Soares. Técnico: Edison Só.

Árbitro - Rodrigo Guarizo do Amaral; Horário - 18h30; TV - Pay-per-view; Local - Morumbi, em São Paulo (SP).