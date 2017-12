No Morumbi, uma festa familiar Corinthians minha vida, Corinthians minha história, Corinthians meu amor. A música mais cantada pela torcida retrata bem o sentimento dos corintianos. Pelo clube de coração, fazem de tudo. Hoje, no Morumbi, foi uma verdadeira festa familiar. Desde crianças de colo, jovens, casais e até idosos, todos trocaram a piscina, praia de domingo ensolarado para empurrar o time diante da Ponte Preta. ?Deixei o maridão em casa, descansando?, afirmou a simpática dona Aparecida, do Capão Redondo, que aos 66 anos, acompanhada do filho, demonstrava muita disposição para gritar os 90 minutos. E a tradicional, macarronada de domingo? ?Fiz como café da manhã?, garantiu, seguido de uma gostosa gargalhada. André Luiz, antes de deixar sua residência, teve de comprar um frango assado para fazer ?uma média? com a esposa. Comprou a refeição quase crua para dirigir-se logo ao Morumbi. A família Soares de Campos e Oliveira deixou a cidade de Ibiúna, no interior de São Paulo, ainda pela manhã. Com 14 integrantes, alugaram uma Topic para percorrer os 70 quilômetros de estrada. O almoço, sempre de casa cheia, foi realizado no percurso. Nada dos habituais churrascos. ?Foram deliciosas marmitex?, brincou dona Clélia Domingos Soares, de 61 anos. O marido, Hélio Soares Jesus é fanático por futebol. Principalmente pelo Corinthians. Desembolsou mais de R$ 1.000,00 para fazer a felicidade de filhos, nora, genro e netos. ?Hoje vai ser 3 a 0 para nós e com o periquito (alusão ao Palmeiras, rival do Internacional) nos ajudando? disse Célia. Traziam uma faixa, pedindo paz nos estádios. Ver o Corinthians é o domingo perfeito para torcedor André, acompanhado da namorada Paula. Para o encerramento de uma tarde que previa ser brilhante, tinha outros planos. ?Hoje eu peço ela em casamento.? Todos, porém, não admitiam torcer para o Palmeiras. Então como ser campeão? ?É só torcer para o Inter não marcar gols?, foi a saída encontrada pelo grupo de amigos Leandro, Alemão, Ricardo e Wilson, de Vila Alpina. KIA - Na arquibancada do Morumbi, a torcida demonstrava apoio ao iraniano Kia Joorabchian, presidente da MSI, que investiu mais de R$ 140 milhões na equipe do Parque São Jorge. ?Presidente Kia, somos tetra mesmo contra a vontade de Dualib?, dizia uma das centenas de faixas expostas. Outra agradecia o dirigente. ?Avante Kia, estamos com você. Obrigado.? Para a segurança dos 70 mil corintianos, a Polícia Militar destacou 1.015 policiais. ?O efetivo será aumentado em caso de título?, disse o coronel Luis Serpa, antes do jogo. Se dentro do estádio não havia grandes problemas, no trajeto até o Morumbi os torcedores tiveram de superar muito trânsito. As avenidas Rebouças e 9 de julho tiveram grande concentração de veículos, fazendo com que muitos torcedores só chegassem ao estádio por volta das 15h50.