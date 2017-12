No Nacional, a festa do futebol amador Depois de 423 jogos, iniciados em abril, a 9ª edição da Copa Kaiser, principal competição de futebol amador da cidade de São Paulo, terminou neste domingo, com a festa do A.G. Madeiras, do Brás, que conquistou o título inédito após vencer o Boa Esperança, de São Matheus, que lutava pelo tricampeonato, por 5 a 4 na cobrança de pênaltis - o período regulamentar terminou sem gols. A partida foi disputada no campo do Nacional, na Comendador de Souza, e foi assistida por mais de 8 mil pessoas, na avaliação da Polícia Militar. O responsável pela vitória do time do Brás, vice-campeão da copa em 2003, foi Birigüi, ex-goleiro do Guarani, que defendeu o último pênalti cobrado pela equipe de São São Matheus. O árbitro foi Sálvio Spíndola Fagundes Filho, de São Paulo, que na próxima semana deve ser oficializado pela CBF como um dos novos integrantes do quadro da Fifa. A Taça ao campeão foi entregue pelo presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Pólo Del Nero.