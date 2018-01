No Pacaembu, Liedson 4, Vitória -BA 0 Em um Campeonato Brasileiro de muitos artilheiros e alta média de gols por partida, Liedson foi o astro da rodada. O jogador brilhou. Não perdoou o time que o revelou, o Vitória, e marcou os quatro gols da vitória do Corinthians por 4 a 0 no Pacaembu. Com o resultado, o time comandado por Geninho subiu de sétimo para quarto lugar na tabela de classificação. Segundo Liedson, que está sonhando com uma vaga na seleção brasileira que disputará a Copa das Confederações, esta foi a primeira vez que marcou quatro gols em um mesmo jogo. O atacante - que no intervalo deu uma camisa de presente ao técnico do Vitória, Joel Santana - acredita, no entanto, que o desempenho não deverá influenciar na escolha do técnico Carlos Alberto Parreira, que costuma considerar a totalidade do trabalho desenvolvido na temporada. Embora o Vitória tenha apresentado alguma iniciativa durante o jogo, o Corinthians dominou toda a partida. A hegemonia, no entanto, demorou a se transformar em gols. Após uma série de tentativas, Rogério cobrou escanteio, a bola sobrou para Anderson que cabeceou. Paulo Musse defendeu, mas a bola sobrou para Liedson que abriu o placar para o Corinthians aos 38 minutos. Na segunda etapa, o Corinthians começou arrasador. Aos 27 segundos, Jorge Wagner cobrou falta e Liedson completou de cabeça. Os jogadores do Vitória reclamaram de uma falta do atacante corintiano antes da jogada, mas o juiz considerou a jogada do atacante corintiano legal. Mas Liedson ainda não havia dado seu trabalho por encerrado. Aos 17 minutos o atacante sobrou sozinho na área. Não perdoou e marcou seu terceiro gol no jogo. Um minuto depois a situação do Vitória ficou mais dramática com a expulsão de Ramalho após jogada violenta em Liedson. Com um jogador a mais, só deu Corinthians, com direito a olé por parte da torcida. Aos 41 minutos, quando o resultado parecia definido, Liedson, surpreendeu. Na área, o atacante recebeu bola de Gil e marcou seu quarto gol na partida, fechando o placar, que rendeu ao Corinthians pontos importantes no Campeonato Brasileiro. Ficha Técnica Corinthians: Doni; Rogério, César, Anderson e Kléber; Fabinho, Fabrício e Jorge Wágner (Renato); Leandro (Leandro Amaral), Liedson e Gil. Técnico: Geninho. Vitória: Paulo Musse; Ramalho, Adaílton, Aderaldo e Almir; Dyonisio, Dudu Cearense, Zé Roberto (Leandro Domingues) e Allann Delon (Samir); Alecsandro (Robson) e Vinícius. Técnico: Joel Santana. Gols: Liedson aos 38 do primeiro tempo e ao 27 segundos, aos 17 e aos 41 minutos do segundo. Árbitro: Luciano Augusto Almeida (DF). Cartão Vermelho: Ramalho. Cartão Amarelo: Almir, Adailton, Kléber, Gil, Leandro, Dyonisio. Público: 11.155 pagantes. Local: Pacaembu. classificação