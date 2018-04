No Pacaembu, Santos e Fluminense decepcionam torcida e empatam sem gols

Em uma partida com muita disposição das duas equipes, mas pouca efetividade no ataque, Santos e Fluminense ficaram no empate sem gols, nesta segunda-feira, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não agradou a ninguém, nem mesmo aos pouco mais de 22 mil torcedores que foram ao jogo.

O empate não ajudou muito o Santos a encostar no Grêmio, o vice-líder, que perdeu para o Botafogo no último domingo. Com 36 pontos, o time santista diminuiu para três a desvantagem para os gaúchos e manteve em três a diferença para o Palmeiras, o quarto colocado. O líder Corinthians, que não atuou nesta rodada, está com 47 pontos.

O Fluminense, que buscava encostar no G6 - grupo dos clubes que jogarão a próxima edição da Copa Libertadores -, só conseguiu subir uma posição na tabela de classificação. Passou o Atlético Mineiro e, com 27 pontos, ocupa a 10.ª colocação. Está dois pontos atrás do Atlético Paranaense, o sexto colocado.

Na 21.ª rodada, o Santos terá a missão de enfrentar o Coritiba no próximo domingo, às 19 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. O Fluminense voltará a jogar em uma segunda-feira - será contra o Atlético Mineiro, às 20 horas, no estádio do Maracanã, no Rio.

Na história do Brasileirão, Santos e Fluminense nunca haviam empatado sem gols. Mas desta vez foi difícil este resultado não acontecer. No primeiro tempo, pouca coisa boa foi vista. No lado santista, um chute de Lucas Lima, que passou por cima da meta defendida pelo goleiro Júlio César, e outro de Léo Cittadini. Para os cariocas, nada.

Depois do intervalo, o Fluminense saiu mais para o jogo e logo aos cinco minutos teve a melhor chance para abrir o placar. Em contra-ataque, o centroavante Henrique Dourado deixou Wendel na cara do gol. O volante driblou o goleiro Vanderlei e finalizou na trave direita. Mas ninguém apareceu no rebote e a zaga santista conseguiu tirar.

A partir daí, o Santos teve mais presença ofensiva e criou algumas oportunidades, mas nada que assustasse Júlio César. O time paulista teve que contar até com uma "ajudinha" de Renato Chaves, que quase marcou um gol contra, mas o goleiro do Fluminense estava ligado no lance e impediu.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 0 x 0 FLUMINENSE

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Zeca; Alison, Léo Cittadini e Lucas Lima; Vladimir Hernández (Jean Mota), Thiago Ribeiro (Lucas Crispim) e Ricardo Oliveira (Kayke). Técnico: Levir Culpi.

FLUMINENSE - Júlio César; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo; Orejuela, Marlon Freitas, Wendel e Gustavo Scarpa (Robert); Wellington Silva (Marcos Junior) e Henrique Dourado (Pedro). Técnico: Abel Braga.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Lima e Alison (Santos); Marlon Freitas e Henrique Dourado (Fluminense).

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

RENDA - R$ 686.240,00.

PÚBLICO - 19.457 pagantes (22.018 no total).

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).