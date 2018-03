No Palmeiras, André quer nova imagem Contratado semana passada pelo Palmeiras, o atacante André fez hoje revelações exclusivas sobre sua vida. Garantiu que a decisão de rescindir o contrato com o Internacional de Porto Alegre, havia dois meses, foi sua, só sua, tomada devido a um desacordo financeiro. E afirmou que seu ex-empresário, Adelson Duarte, tentou prejudicá-lo ao difundir, junto com parte da imprensa gaúcha, o apelido de ?Rei da Noite?. Leia mais no Jornal da Tarde