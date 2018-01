No Palmeiras, garotada é a solução Até o início da Copa dos Campeões, dia 3 de julho, o Palmeiras promete apresentar alguns reforços, mas o diretor de Futebol Sebastião Lapola faz mistério quanto ao número de contratações e para quais posições estão sendo procurados novos jogadores. ?Só posso adiantar que vamos continuar dando enfase ao nosso projeto de reformulação com o aproveitamento de valores formados no clube.? As negociações com o Santos para a troca de Léo por Claudecir ou Galeano e Daniel foram suspensas porque, numa conversa com Vanderlei Luxemburgo, Leão queria que Magrão ou Juninho fosse incluído no negócio.