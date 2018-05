No Palmeiras, Léo promete raça e minimiza cobranças

Primeiro reforço do Palmeiras para 2010, o zagueiro Léo chega ao Palestra Itália após um ano de decepções para o clube e de muitas cobranças da torcida e da própria diretoria. No entanto, o jogador, que pertencia ao Grêmio, afirmou nesta sexta-feira que a pressão por resultados não atrapalhará o seu desempenho.

"O pessoal fala em cobrança, em pressão por resultados, mas qualquer profissional que ambiciona atuar num clube de ponta precisa se acostumar com isso. Eu vim de uma escola em que a exigência também é enorme, por isso estou acostumado quanto a isso", avisou o zagueiro, destaque do Grêmio neste ano.

Léo também mostrou estar ciente das aspirações do time em 2010. "A responsabilidade de vestir a camisa de um grande time é enorme. É preciso ter respeito pelas tradições do clube e pensar somente em ganhar. Sei que o Palmeiras é um clube que respira grandes conquistas e é com esse objetivo que eu chego".

O jogador ainda minimizou a decepção com a perda da vaga da Copa Libertadores e prometeu dedicação dentro de campo. "A Copa do Brasil é uma competição importante, assim como o Campeonato Paulista. Nosso objetivo vai ser entrar para vencer, pois sabemos a responsabilidade que teremos esse ano".

"Posso prometer muita raça e comprometimento. Foi assim que eu aprendi a jogar e espero que isso volte a se repetir com a camisa do Palmeiras. Vou jogar num dos maiores clubes do Brasil, um time que é campeão de tudo e que possui uma torcida fanática. Espero ter o mesmo sucesso que eu tive no Grêmio", completou.