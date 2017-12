No Palmeiras, medo de sair de casa Depois das derrotas para Guarani e Flamengo, no Palestra Itália, o medo passou a fazer parte do dia-dia dos jogadores do Palmeiras. Os tropeços praticamente acabaram com as chances da conquista do título brasileiro e provocaram a ira dos torcedores. Por isso, diversos atletas evitam até sair de casa. "Fico com medo de ser reconhecido na rua, quando páro com o carro em algum semáforo", exemplificou o zagueiro Nen, o único que quis dar entrevistas, hoje, no Centro de Treinamentos da Barra Funda. Nen teme especialmente pela família - tem dois filhos - diante da reação inesperada dos torcedores. "A gente nunca sabe o que eles pensam", comentou. "Têm o direito de cobrar, mas não partir para a violência." Ponderado, o zagueiro - cujo contrato vai até 31 de dezembro - reconhece que o time decepcionou os torcedores. "Frustramos a torcida, todos contavam com os seis pontos", diz. "Mas precisamos tentar reagir e ganhar os três jogos que restam, para sonhar com a Taça Libertadores." O silêncio também se tornou rotina para o elenco. Desde segunda-feira, os atletas se recusam a dar entrevistas. Nen aceitou responder a algumas perguntas dos repórteres - atrás do portão - pois foi o único que não saiu do Centro de Treinamentos pela porta dos fundos. "Não é momento de falar nada", opinou. "Nem televisão estou assistindo, para não ouvir comentários negativos."