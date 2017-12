No Palmeiras, nova chance para Muñoz Tempo é o que não vai faltar para o técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, preparar a equipe para o jogo diante do Guarani, domingo, no Palestra Itália, pelo Torneio Rio-São Paulo. Eliminado da Copa do Brasil pelo ASA de Arapiraca, o grupo terá toda a semana de ?folga?. O principal problema é encontrar substitutos para o atacante Itamar, que vai ter de cumprir suspensão automática pelo quinto cartão amarelo, e o zagueiro César, com dores no pescoço. Ele só deve voltar ao time no clássico contra o Corinthians, dia 7 de abril. Na zaga, o treinador palmeirense tem três opções: Thiago Matias, Leonardo e Galeano. Já no ataque, a tendência é de que o colombiano Muñoz seja escalado. A partida contra o time de Campinas vale mais do que os três pontos. Com a vitória, o Palmeiras garante a classificação para as semifinais do campeonato, do qual é líder com 27 pontos. Além disso, asseguraria presença na Copa dos Campeões e no Super-Paulistão, que vai reunir o campeão paulista da Série A1 e os três melhores paulistas no Torneio Rio-São Paulo.