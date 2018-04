No Palmeiras, sobrou para Corrêa No treino do Palmeiras desta quinta-feira, a solidão de Pedrinho - afastado pelo técnico Estevam - acabou quando Corrêa se juntou a ele para correr em volta do gramado. O volante queria "aprimorar a forma física", mesmo depois de ter acabado de participar do treino coletivo entre os titulares e os reservas. A explicação para o "fôlego extra" de Corrêa é que, no coletivo, ele já não tinha mais o colete laranja dos titulares. Perdera a posição para Claudecir. Agora, terá de se esforçar ao máximo para voltar ao time titular. "Sobrou para mim. O Palmeiras está há seis jogos sem vencer e a gente sabia que alguém ia acabar pagando por isso. Infelizmente, sobrou pra mim", lamentou Corrêa. Muito chateado, o volante quase chegou a externar sua insatisfação. "No treino de ontem, eu já cheguei a ficar meio... vocês sabem... mas não adianta eu cometer um ato de desespero. Fui para casa e esfriei a cabeça. Tenho de pensar no grupo." No coletivo desta quinta-feira, cabisbaixo, Corrêa errou lances fáceis. Mesmo nas cobranças de escanteio e faltas, sua especialidade, o volante teve um rendimento fraco. "É claro que estou chateado. Ninguém fica feliz por perder a posição", disse o jogador. "Mas parece que, para mim, as coisas são mais difíceis. Quando fui contratado, no ano passado, muita gente questionou minha qualidade. Aos poucos, fui mostrando meu potencial. Agora, terei de começar tudo de novo."