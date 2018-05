No Palmeiras, Valdivia considera nova passagem pelo futebol europeu

SÃO PAULO - Envolvido em especulações sobre uma possível saída do Palmeiras, o meia Valdivia negou os rumores nesta terça-feira e disse que pretende encerrar a carreira no clube. Antes de pendurar as chuteiras, porém, o chileno não descarta uma nova passagem pelo futebol europeu, oportunidade que pode se abrir no meio do ano, quando o jogador deve se tornar mais conhecido internacionalmente pela participação na Copa do Mundo. "Gostaria de encerrar minha carreira aqui no Palmeiras e de ter uma nova oportunidade na Europa. Quero aprender mais", disse o jogador.

Na Europa, o chileno atuou entre 2004 e 2005 pelo Rayo Vallecano, da Espanha, e no Servette, da Suíça. "Meu contrato é até agosto do ano que vem. Se for para sair depois da Copa, ninguém sabe. Aliás, nem sei se serei convocado. Mas se for para sair, falamos depois disso", comentou o meia.

Valdivia descartou a possibilidade de atuar em outros times brasileiros porque disse já ter uma identidade com o Palmeiras. "A única vez em que estive em dúvida sobre o Palmeiras foi na época do meu sequestro (2012). Depois foi só especulação sobre empresário, interesse de clubes e investidor", afirmou o jogador, que ressaltou viver em 2014 uma temporada bastante positiva e sem lesões no clube do Palestra Itália.