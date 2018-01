Grêmio bate Coritiba fora e abre vantagem na Copa do Brasil

A boa fase do Grêmio continua. Em alta no Campeonato Brasileiro - venceu as últimas três partidas e já divide a vice-liderança com o Atlético Mineiro -, o clube gaúcho largou bem na Copa do Brasil ao derrotar o Coritiba por 1 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela rodada de ida das oitavas de final da competição.

O resultado deixa o Grêmio com vantagem para a partida da volta, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, na próxima quinta-feira, às 21 horas. O clube gaúcho joga pelo empate diante de seus torcedores e um novo 1 a 0, desta vez para o Coritiba, levará a decisão da vaga para a disputa por pênaltis. O time paranaense passa se vencer por dois ou mais gols de diferença ou até por um, desde que seja 2 a 1 em diante.

Em campo, o Coritiba mandou no primeiro tempo. Com a iniciativa do jogo, tramou jogadas com Ruy e Juan entre os volantes gremistas Maicon e Edinho, que não acharam os marcadores. O atacante Negueba teve vantagem pela direita, mas o time paranaense falhou muito na finalização. As principais chances vieram com Juan e Cáceres, em chutes de longa distância que o goleiro Marcelo Grohe evitou o gol.

Na segunda etapa, o Coritiba perdeu a força ofensiva e, assim, o jogo ficou amarrado no meio de campo, já que o Grêmio não ameaçava o gol de Bruno nem mesmo com a entrada de Fernandinho para dar mais velocidade aos contra-ataques. Só mesmo em um lance ao acaso para a rede balançar. Aos 26 minutos, após troca de bola na intermediária, o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira recebeu sem marcação e chutou forte no canto esquerdo baixo de Bruno, que não alcançou a bola. Com a vantagem, o Grêmio se fechou e conseguiu mais uma vitória.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0 x 1 GRÊMIO

CORITIBA - Bruno; Leandro Silva, Walisson Maia, Rafael Marques e Carlinhos; Luís Cáceres, João Paulo (Rafhael Lucas), Juan (Michel) e Ruy (Thiago Lopes); Evandro e Negueba. Técnico: Ney Franco.

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Rafael Galhardo, Pedro Geromel, Erazo e Marcelo Oliveira; Edinho, Maicon (Moisés), Douglas e Giuliano; Pedro Rocha (Fernandinho) e Bobô (Vitinho). Técnico: Roger Machado.

GOL - Marcelo Oliveira, aos 26 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Leandro Silva e Walisson Maia (Coritiba); Maicon, Marcelo Oliveira e Edinho (Grêmio).

ÁRBITRO - Sandro Meira Ricci (Fifa/SC)

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).