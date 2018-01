No Paraná, Coritiba bate Atlético Num jogo bastante nervoso, com cinco expulsões e várias interrupções, o Coritiba venceu o Atlético Paranaense, por 1 a 0, neste domingo à tarde, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, e assumiu a liderança do Grupo A do Supercampeonato Paranaense, com quatro pontos. O Atlético, com três pontos, está na segunda posição. No mesmo grupo, o Prudentópolis empatou por 3 a 3 com o Maringá e está no terceiro lugar, com dois pontos. O Maringá tem um ponto. No Grupo B, o Paraná Clube venceu o Malutrom por 2 a 0 e garantiu a primeira colocação, com seis pontos. Na outra partida, o Iraty goleou o Londrina, por 4 a 0, e está em segundo lugar, com três pontos. O Malutrom vem a seguir na tabela, perdendo no saldo de gols para o Iraty. O Londrina ainda não tem nenhum ponto. O Coritiba iniciou o jogo demonstrando mais vontade e conseguiu um gol logo aos 8 minutos. Depois de um cruzamento, o zagueiro Gustavo errou o chute e acabou entregando a bola para Da Silva fuzilar o gol de Flávio. Sem qualquer criatividade no meio-de-campo, o Atlético era presa fácil do Coritiba, que usava a velocidade como sua grande arma. O Atlético voltou melhor no segundo tempo, mas o Coritiba começou a tocar a bola e a enervar os jogadores adversários. Aos 23 minutos, todos se envolveram numa confusão, que acabou com a expulsão de Flávio Luiz, pelo Atlético, e Da Silva, do Coritiba. O lateral atleticano Fabiano foi expulso aos 46 minutos, enquanto Donizete Amorim e Reginaldo Araújo receberam cartão vermelho aos 50 minutos.