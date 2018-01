No Paraná, Inter vence o Coritiba O Coritiba decepcionou sua torcida e perdeu para o Internacional, neste sábado, por 1 a 0, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). O time gaúcho marcou seu gol com Flávio Luiz, aos 30 minutos do segundo tempo em uma cobrança de falta. O resultado não poderia ter sido pior para os paranaenses. Jogando em casa e com um jogador a mais a maior parte do jogo, o ataque alviverde não conseguiu sair da marcação. O Inter atuou toda a partida na defesa e não teve trabalho para segurar o adversário, que não mostrou criatividade. A única chance de gol do Coritiba na primeira etapa foi em um lance isolado de Edu Sales, aos 18 minutos, que parou nas mãos de Luis Miller. No segundo tempo, o jogo continuou lento, com os times travando uma briga no meio-de-campo. Bonamigo ainda colocou o Coritiba à frente, mas o gol não saiu. No final da partida, ele reclamou da falta de vibração de seu time."Precisamos ser mais participativos o jogo inteiro." Aos 30 minutos, o castigo chegou. Em um lance de bola parada, o meia Flávio Luiz cobrou uma falta com perfeição, que bateu nas duas traves antes de entrar. O time colorado, que havia chutado apenas uma vez ao gol antes da cobrança de falta, voltou para casa com os três pontos e agora soma quatro em duas rodadas, enquanto o Coritiba permanece com apenas um. Ficha Técnica: Coritiba: Fernando; Fabrício, Juninho (Lima) e Reginaldo Nascimento; Tesser (Gelson), Tcheco, Pepo, Roberto Brum e Adriano; Marcel (Marco Brito) e Edu Sales. Técnico: Paulo Bonamigo. Internacional: Luis Miller; Fernando Cardoso, Wilson e Sangaletti; Gavillan, Flávio Luiz, Claiton e Edu Silva; Daniel Carvalho (Nilmar), André (Geninho) e Diego. Técnico: Muricy Ramalho. Gol: Flávio Luiz aos 30 minutos do segundo tempo. Árbitro: Cleber Wellington Abade (SP). Cartão amarelo: Edu Sales, Flávio Luiz, Diego e Marco Brito. Cartão vermelho: Claiton. Local: Couto Pereira, em Curitiba.