No Paraná, só elogios para Parreira Comandado por Carlos Alberto Parreira no Fluminense, o meia Roberto Brum, hoje no Coritiba, é fã incondicional do novo técnico da seleção brasileira. "Só não é perfeito porque o único perfeito é Jesus", disse o jogador. "Como treinador é exemplo e como ser humano é excepcional. Ele exige condições boas para poder cobrar dos atletas." Segundo Roberto Brum, quando Parreira assumiu o Fluminense, o clube não pagava o salário havia alguns meses. Mas o treinador cobrou da diretoria o pagamento dos salários. "É o homem ideal para a seleção, em qualquer circunstância", afirmou o jogador do Coritiba. Os técnicos dos principais clubes do Paraná também elogiaram a escolha de Parreira. Heriberto Cunha, do Atlético-PR, o considera a pessoa mais preparada e com conhecimento do futebol mundial. "Também é conceituado no mundo todo", avaliou. Heriberto Cunha era da comissão técnica dos juniores do São Paulo quando Parreira comandava o time principal. "Ele tem muita experiência e é um estudioso do futebol", contou. O técnico do Paraná Clube, Caio Júnior, nunca trabalhou com Parreira, mas o tem como exemplo de profissional e pessoa. "Está em um pedestal", disse. "Ele é uma referência em todos os aspectos." Caio, que iniciou a carreira como técnico no ano passado, afirmou ter como parâmetro o novo técnico da seleção brasileira. Por considerá-lo observador e atento ao que está acontecendo nos clubes, ele acredita que os jogadores paranaenses poderão ter mais oportunidades na seleção. "Têm muitos com potencial, sobretudo os jovens", acentuou.