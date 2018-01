No Paraná, três defendem a liderança O Atlético-PR enfrenta o Paranavaí nesta quarta-feira, no estádio Valdemiro Wagner, em Paranavaí, tentando manter seu aproveitamento de 100% no campeonato estadual. Ele divide a liderança do torneio com o Londrina e a Adap, de Campo Mourão, com seis pontos em duas rodadas. O Rubro-Negro, que disputa a competição com um time B, não terá alterações em relação ao seu último jogo, no final de semana, mas no sábado, diante do Iraty devem entrar alguns jogadores do time principal. O Coritiba faz sua estréia em sua nova casa, o estádio Willie Davis, em Maringá, diante da Adap. A equipe mandará suas partidas no interior do Estado, durante esta fase, pois o gramado do estádio Couto Pereira, em Curitiba está sob reforma. O técnico Antônio Lopes deve mudar seu meio-campo e Reginaldo Nascimento deve entrar no lugar de Márcio Egídio. Além dessas partidas também jogam Cianorte e Roma, em Cianorte; Rio Branco e Engenheiro Beltrão, em Paranaguá; Iraty e Malutrom, em Irati; Francisco Beltrão e Império, em Francisco Beltrão e Londrina e Nacional, em Londrina. A rodada se encerra nesta quinta, com Paraná e União, em Curitiba.