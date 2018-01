No Paraná, um jogo neste sábado Começa neste sábado, com o jogo entre Malutrom e Londrina, às 16 horas, no estádio Tancredo Neves, em São José dos Pinhais (PR), a abertura da segunda rodada do Campeonato Paranaense. Na abertura, o Malutrom foi derrotado em casa pelo Paranavaí por 3 a 0, enquanto o Londrina venceu o Francisco Beltrão por 3 a 2. O Coritiba defende a liderança contra o Cianorte, domingo, no noroeste do Estado, sem dois jogadores do elenco principal. O clube negociou o ala-esquerda Adriano com o Sevilha, da Espanha; e o volante Roberto Brum, que foi para o Acadêmico de Coimbra, em Portugal. Em Engenheiro Beltrão, o Paraná tenta se recuperar da derrota para o Roma, contra a equipe local. O técnico Paulo Campos, que não gostou da sua equipe na estréia, deve fazer algumas mudanças na ala-direita, com Vagner no lugar de Goiano. A única partida a ser disputada na capital será entre Atlético-PR e Francisco Beltrão no domingo (23), às 16 horas, na Arena da Baixada. O clube disputa o torneio com uma equipe B e, mesmo estreando com vitória, não apresentou um bom futebol. A rodada também terá Roma x União, em Apucarana, Adap x Rio Branco, em Campo Mourão, Nacional x Império, em Rolândia, Paranavaí x Iraty.