No Paulista, a ordem é descansar Um fim de semana diferente, com muito descanso em família. É o que planejou o técnico Zetti para os jogadores do Paulista, que folga na rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador acha que "um domingo feliz" pode renovar o ânimo do time para o importante jogo contra o Palmeiras, dia 2, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. O Paulista empatou seu último jogo em Marília, por 1 a 1, chegando aos 21 pontos e se mantendo no bloco dos oito primeiros colocados da Série B. Para segurar o Palmeiras, o técnico não terá o atacante Luís Gustavo, que cumprirá suspensão. Por outro lado, o experiente zagueiro Ivan Rocha já está liberado para exercícios leves após 15 dias se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda. Ele pode ser mais uma opção para Zetti escalar o time.