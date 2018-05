No Peru, São Paulo inicia briga por vaga na Copa Libertadores

Menos de um mês depois de iniciar a pré-temporada, o São Paulo começa nesta quarta-feira a definir se terá um semestre de cobranças ou de boas expectativas. Largar com tranquilidade é quase uma obrigação diante do azarão Cesar Vallejo, no Peru, às 21h45, em confronto que vale vaga na fase de grupos da Copa Libertadores.

A equipe se precaveu de qualquer risco e traçou um planejamento detalhado para a partida fora de casa. O técnico Edgardo Bauza apressou a formação do time durante os trabalhos de pré-temporada para criar entrosamento e escalou a força máxima no último fim de semana, na estreia no Campeonato Paulista diante do Red Bull (1 a 1), em Campinas, no sábado.

Na manhã seguinte os jogadores se reapresentaram no CT da Barra Funda para o trabalho regenerativo. Para viajar, a comissão técnica fretou um voo até Trujillo, no norte do Peru, para evitar perder tempo em escalas. O São Paulo admite que ter conseguido chegar à Copa Libertadores depois de um 2015 tão turbulento foi um grande lucro. Por isso, não quer desperdiçar a oportunidade de usar o torneio para resgatar a confiança.

Bauza vai apostar em um estilo de jogo de manutenção de posse de bola e na solidez defensiva. O técnico focou os trabalhos de marcação desde o começo do ano, ciente que um possível empate será útil na próxima semana, com o jogo de volta no Pacaembu. O vencedor do confronto avança para o grupo 1, que já conta com River Plate (Argentina), The Strongest (Bolívia) e Trujillanos (Venezuela).

"Vamos enfrentar uma equipe nova no futebol, mas que está se preparando para essa oportunidade, que é única, de disputar com o São Paulo. Eles contrataram uns quatro ou cinco jogadores. Vamos encontrar um time que vai dar tudo dentro de campo", disse na semana passada Bauza, que trabalhou no futebol peruano entre 2004 e 2005, quando foi campeão nacional pelo Sporting Cristal.

FICHA TÉCNICA

CESAR VALLEJO X SÃO PAULO

CESAR VALLEJO: Libman; Requena, Cardoza, Riojas e Guizasola; Ciucci, Visa, Hohberg e Quinteros; Chávez e Montes. Técnico: Franco Navarro.

SÃO PAULO: Dênis; Bruno, Breno, Rodrigo Caio e Mena; Thiago Mendes e Hudson; Michel Bastos, Ganso e Centurión; Alan Kardec. Técnico: Edgardo Bauza.

Juiz: Roddy Olmedo (EQU)

Local: Mansiche, em Trujillo

Horário: 21h45

Na TV: Globo, SporTV e FOX Sports