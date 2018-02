No Peru, a meta é somar seis pontos Com a vitória sobre o Uruguai, em Montevidéu, na terça-feira, por 3 a 1, o meia peruano Solano fixou um objetivo: somar seis pontos nessa etapa das Eliminatórias. ?Pensávamos em conseguir quatro pontos, mas com a vitória sobre o Uruguai, temos de pensar em ganhar seis. De nada terá valido vencer o Uruguai, na terça, se não ganharmos da Venezuela, em casa, na próxima partida?, declarou o jogador. A torcida peruana está eufórica. A Federação local aumentou mais 10 mil ingressos, totalizando 45 mil lugares no Estádio Nacional. A expectativa é de casa cheia. A única dúvida do técnico Paulo Autuori é o atacante Pizarro, que sofreu contusão muscular na panturrilha esquerda. O meia Solano torce pela recuperação do companheiro. ?Pizarro é um jogador muito importante; se ele não puder jogar, temos substitutos à altura. Aqui não tem titulares, temos um objetivo que é ganhar da Venezuela.? A Venezuela, que perdeu para o Chile, terça-feira, em casa, por 1 a 0, chegou nesta sexta-feira em Lima, com uma delegação de 20 jogadores.