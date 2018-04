No Peru, Fluminense empata com o Alianza Atlético

O Fluminense voltou a jogar muito mal, não passou de um empate contra o Alianza Atlético por 2 a 2, nesta quarta-feira, em Piura, no Peru, e completou 11 partidas sem vencer. O resultado, porém, não foi tão ruim para o time carioca. No próximo dia 1.º (quinta), no Rio de Janeiro, a equipe poderá empatar sem gols ou até por 1 a 1 para se classificar às quartas de final da Copa Sul-Americana.

Embora o placar de 2 a 2 possa beneficiar o Fluminense no jogo de volta, o que se viu no gramado sintético do estádio Miguel Grau foi a cópia do time tricolor no Campeonato Brasileiro, competição em que ocupa a última posição. Erros de passe, chutes a gol precipitados e uma série de outras falhas, além de faltas desleais cometidas por Diguinho e Mauricio. Tudo isso demonstrou o quanto o grupo precisa de um trabalho psicológico.

O Alianza Atlético é o penúltimo na tabela de classificação do Campeonato Peruano e tem um time muito fraco, sem noções básicas de futebol. Ainda assim, conseguiu criar dificuldades para o visitante. Mas foi o Fluminense que saiu na frente, com o zagueiro Luiz Alberto, logo aos 6 minutos de bola rolando.

No segundo tempo, Aponte empatou e Valverde virou numa cobrança de falta desviada desajeitadamente por Diguinho. Em seguida, o argentino Conca, também de falta, marcou o gol de empate do Fluminense.

Quem passar deste confronto terá pela frente o vencedor do duelo entre River Plate, do Uruguai, e Vitória. Na última terça, em Montevidéu, o time uruguaio goleou por 4 a 1 e leva grande vantagem para a partida de volta, em Salvador, na semana que vem.

ALIANZA ATLÉTICO (PER) 2 X 2 FLUMINENSE

Alianza Atlético-PER - Carlos Laura; Farfán, Espinoza, Marquez e Tordoya; Rivas, Vilca (Rodriguez), Valverde e Peixoto; Manaude (Colan) e Aponte. Técnico: Eduardo Azca.

Fluminense - Rafael; Mariano, Luiz Alberto, Gum e João Paulo (Alan); Diguinho, Mauricio (Ruy), Marquinho e Conca; Adeilson (Roni) e Kieza. Técnico: Cuca.

Gols - Luiz Alberto, aos 6 minutos do primeiro tempo; Aponte, aos 3, Valverde, aos 25, e Conca, aos 29 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Farfán, Valverde, Tordoya, Vilca e Aponte (Alianza Atlético-PER); Luiz Alberto, Diguinho e Kieza (Fluminense).

Árbitro - Carlos Vera (Fifa-Equador)

Renda e público - Não disponíveis

Local - Estádio Miguel Grau, em Piura (Peru)