No Peru, seleção brasileira tem rígido esquema de segurança

Sob um rígido esquema de segurança, a seleção brasileira desembarcou na noite desta sexta-feira em Lima, no Peru - foram cerca de 7 horas de viagem. No próximo domingo, às 19 horas (de Brasília), o Brasil enfrenta os peruanos pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2010. Veja também: Diego não confirma que será substituto de Ronaldinho Gaúcho Seleção apresenta novo uniforme inspirado na Copa de 58 Classificação das Eliminatórias Você gostou da nova camisa da seleção brasileira? Até cozinheiros participaram do esquema de segurança da seleção. Eles fizeram um cordão de isolamento para evitar o assédio do pública. Além disso, cerca de 100 homens trabalharam no deslocamento dos jogadores do aeroporto para o hotel. Em 2003, a seleção teve problemas quando foi jogar no Peru, uma vez que torcedores tentaram invadir o hotel e a segurança teve de ser redobrada. Na chegada a Lima, Ronaldinho Gaúcho não deu declarações e apenas sorriu para os torcedores e jornalistas. O jogador está com dores no tornozelo direito e é dúvida para a partida. Se não atuar, Dunga colocará em campo Elano ou Diego. Ao chegar no hotel, Ronaldinho seguiu direto para o restaurante, onde jantou com os demais jogadores antes de ir para os quartos. Gilberto Silva, por sua vez, falou na chegada e disse que Ronaldinho é importante para o grupo. "Todos na seleção estão torcendo para ele jogar. Sem eo Ronaldinho na equipe, o Brasil perde a magia em campo." No duelo contra os peruanos, o volante Josué acredita que o Brasil precisará de atenção. "A viagem não foi cansativa, iremos bem para o jogo. Entretanto, sabemos que encontraremos dificuldades, pois sempre é difícil jogar aqui." Depois de pegar o Peru, a seleção retorna para o Brasil para se preparar para o confronto contra o Uruguai, na quarta-feira (21), no Morumbi. Será o último jogo do ano da seleção.