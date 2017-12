No PR, Santos joga com torcida a favor Para não ser surpreendido pelo Paraná neste domingo, time em ascensão no Campeonato Brasileiro, o Santos, do técnico Gallo, garante estar preparado. Ele disse que estudou muitas fitas de jogos do tricolor curitibano. "Trata-se de uma equipe forte, que está subindo na competição e, por isso, precisa ser respeitada", argumentou. Avisado pela crônica esportiva maringaense sobre a possibilidade de contar com a simpatia da maior parte da torcida local, o treinador considerou este um dado favorável ao Santos. "Ter a torcida a nosso favor é um ponto positivo, mas, de qualquer forma, esperamos um jogo difícil", garantiu. Sobre o momento vivido pelo Santos na competição - duas vitórias consecutivas - o treinador não se mostrou empolgado. "Antes de qualquer coisa, precisamos conseguir equilibrar a equipe pois o campeonato é longo e ainda não chegou nem na metade", explica. Por isso, Gallo acha extremamente precoce falar em candidatura ao título do Brasileiro. "Temos tanta coisa para acontecer ainda que é impossível falar em título, embora o Santos tenha entrado na competição com este objetivo", disse, lembrando que pretende aproveitar ao máximo a presença do atacante Robinho na partida. "A presença do Robinho em campo tem sido um fator psicológico muito importante para o time do Santos", reforçou. Apesar de ressaltar as qualidades do craque que está de saída para o Real Madrid, da Espanha, o treinador fez questão de não lembrar os demais atletas do elenco do Santos. "O Robinho é importante, mas não podemos esquecer dos demais jogadores que estão honrando a camisa santista e que vão continuar por aqui", declarou.