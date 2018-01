No primeiro coletivo, São Paulo não faz gol O técnico Cuca realizou hoje o primeiro coletivo desde que chegou ao CT da Barra Funda. E, como era a expectativa dos torcedores, colocou uma equipe bastante ofensiva - montou um meio-campo com apenas um volante (Fábio Simplício) e três armadores (Souza, Vélber e Danilo). O time titular que começou o coletivo foi o seguinte: Rogério Ceni, Cicinho, Fabão, Lugano e Gustavo Nery; Fábio Simplício, Souza, Velber e Danilo; Grafite e Luís Fabiano. No meio do coletivo, Cuca colocou mais um volante (Adriano no lugar de Souza). Apesar do time ofensivo, não saiu nenhum gol no coletivo. O técnico Cuca fez elogios ao elenco: "Não adianta marcar um monte de gols num coletivo sendo um time mais fraco do que o outro. É bom ter um time reserva forte." Luís Fabiano gostou: "Ainda é cedo para afirmar qualquer coisa, mas deu para perceber que será um time bem ofensivo." Depois do coletivo, os jogadores ganharam folga e só se reapresentam na manhã desta segunda-feira.